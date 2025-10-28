Adresár spoločností
Mediánový Produktový manažér kompenzačný balík in China v Trip.com dosahuje CN¥758K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Trip.com. Posledná aktualizácia: 10/28/2025

Mediánový balík
company icon
Trip.com
Senior Product Manager
Shanghai, SH, China
Celkom za rok
CN¥758K
Úroveň
L5
Základný plat
CN¥485K
Stock (/yr)
CN¥152K
Bonus
CN¥121K
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
10 Roky
Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový manažér v Trip.com in China predstavuje ročnú celkovú odmenu CN¥1,175,529. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Trip.com pre pozíciu Produktový manažér in China je CN¥541,157.

