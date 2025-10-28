Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v TripAdvisor sa pohybuje od $133K za year pre SE1 do $321K za year pre PSE1. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $251K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky TripAdvisor. Posledná aktualizácia: 10/28/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
SE1
$133K
$112K
$13.1K
$7.4K
SE2
$173K
$132K
$31.4K
$10.2K
SSE
$233K
$168K
$49.2K
$15.3K
PSE1
$321K
$199K
$93K
$28.7K
V spoločnosti TripAdvisor podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)
