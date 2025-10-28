Adresár spoločností
TripAdvisor
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

TripAdvisor Softvérový inžinier Platy

Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v TripAdvisor sa pohybuje od $133K za year pre SE1 do $321K za year pre PSE1. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $251K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky TripAdvisor. Posledná aktualizácia: 10/28/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
SE1
Software Engineer 1(Začiatočnícka úroveň)
$133K
$112K
$13.1K
$7.4K
SE2
Software Engineer 2
$173K
$132K
$31.4K
$10.2K
SSE
Senior Software Engineer
$233K
$168K
$49.2K
$15.3K
PSE1
Principal Software Engineer
$321K
$199K
$93K
$28.7K
Zobraziť 2 Viac úrovní
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti TripAdvisor podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Zahrnuté pozície

Pridať novú pozíciu

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v TripAdvisor in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $320,567. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v TripAdvisor pre pozíciu Softvérový inžinier in United States je $205,000.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre TripAdvisor

Súvisiace spoločnosti

  • Tesla
  • eBay
  • SoFi
  • Yelp
  • Etsy
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje