Adresár spoločností
TripAdvisor
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Manažér produktového dizajnu

  • Všetky platy Manažér produktového dizajnu

TripAdvisor Manažér produktového dizajnu Platy

Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky TripAdvisor. Posledná aktualizácia: 10/28/2025

Priemerná celková odmena

$221K - $262K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$194K$221K$262K$276K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 1 ďalších Manažér produktového dizajnu príspevkov v spoločnosti TripAdvisor na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti TripAdvisor podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Manažér produktového dizajnu ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér produktového dizajnu v TripAdvisor in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $276,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v TripAdvisor pre pozíciu Manažér produktového dizajnu in United States je $194,400.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre TripAdvisor

Súvisiace spoločnosti

  • Tesla
  • eBay
  • SoFi
  • Yelp
  • Etsy
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje