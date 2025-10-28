Adresár spoločností
TripAdvisor
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Marketingové operácie

  • Všetky platy Marketingové operácie

TripAdvisor Marketingové operácie Platy

Priemerné Marketingové operácie celkové odmeňovanie in United States v TripAdvisor sa pohybuje od $99.2K do $142K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky TripAdvisor. Posledná aktualizácia: 10/28/2025

Priemerná celková odmena

$114K - $133K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$99.2K$114K$133K$142K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 3 ďalších Marketingové operácie príspevkovs v spoločnosti TripAdvisor na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti TripAdvisor podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Marketingové operácie ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Marketingové operácie v TripAdvisor in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $141,570. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v TripAdvisor pre pozíciu Marketingové operácie in United States je $99,220.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre TripAdvisor

Súvisiace spoločnosti

  • Tesla
  • eBay
  • SoFi
  • Yelp
  • Etsy
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje