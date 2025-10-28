Adresár spoločností
Priemerná celková odmena

₹6.37M - ₹7.57M
India
Bežný rozsah
Možný rozsah
₹5.88M₹6.37M₹7.57M₹8.06M
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti TripAdvisor podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v TripAdvisor in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹8,056,156. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v TripAdvisor pre pozíciu Dátový vedec in India je ₹5,884,497.

