Adresár spoločností
TripAdvisor
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Dátový analytik

  • Všetky platy Dátový analytik

TripAdvisor Dátový analytik Platy

Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky TripAdvisor. Posledná aktualizácia: 10/28/2025

Priemerná celková odmena

£80K - £94.3K
United Kingdom
Bežný rozsah
Možný rozsah
£74.7K£80K£94.3K£104K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 1 ďalších Dátový analytik príspevkov v spoločnosti TripAdvisor na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat

Block logo
+£43.4K
Robinhood logo
+£66.7K
Stripe logo
+£15K
Datadog logo
+£26.2K
Verily logo
+£16.5K
Don't get lowballed

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti TripAdvisor podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Dátový analytik ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový analytik v TripAdvisor in United Kingdom predstavuje ročnú celkovú odmenu £104,054. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v TripAdvisor pre pozíciu Dátový analytik in United Kingdom je £74,705.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre TripAdvisor

Súvisiace spoločnosti

  • Tesla
  • eBay
  • SoFi
  • Yelp
  • Etsy
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje