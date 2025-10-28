Adresár spoločností
TripAdvisor
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Obchodné operácie

  • Všetky platy Obchodné operácie

TripAdvisor Obchodné operácie Platy

Obchodné operácie odmeňovanie in United States v TripAdvisor dosahuje €54.6K za year pre SE2. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky TripAdvisor. Posledná aktualizácia: 10/28/2025

Priemerná celková odmena

€44.7K - €54.1K
Spain
Bežný rozsah
Možný rozsah
€41.2K€44.7K€54.1K€57.6K
Bežný rozsah
Možný rozsah
Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.6K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
Zobraziť 1 Viac úrovní
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Don't get lowballed

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti TripAdvisor podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Obchodné operácie ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Obchodné operácie v TripAdvisor in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu €57,614. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v TripAdvisor pre pozíciu Obchodné operácie in United States je €41,224.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre TripAdvisor

Súvisiace spoločnosti

  • Tesla
  • eBay
  • SoFi
  • Yelp
  • Etsy
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje