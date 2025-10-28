Adresár spoločností
TripActions
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

TripActions Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Netherlands v TripActions dosahuje €105K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky TripActions. Posledná aktualizácia: 10/28/2025

Mediánový balík
company icon
TripActions
Software Engineer
Amsterdam, NH, Netherlands
Celkom za rok
€105K
Úroveň
L3
Základný plat
€105K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Roky v spoločnosti
4 Roky
Roky skúseností
9 Roky
Aké sú kariérne úrovne v TripActions?
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Don't get lowballed
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v TripActions in Netherlands predstavuje ročnú celkovú odmenu €173,525. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v TripActions pre pozíciu Softvérový inžinier in Netherlands je €95,994.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre TripActions

Súvisiace spoločnosti

  • AST
  • Ad Hoc
  • Intercom
  • Mastercard
  • Veritas Technologies
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje