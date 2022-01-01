Adresár spoločností
TripActions
TripActions Platy

Platy TripActions sa pohybujú od $74,990 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový vedec na spodnej hranici až po $227,000 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov TripActions. Posledná aktualizácia: 9/13/2025

$160K

Dátový analytik
$84.9K
Dátový vedec
Median $75K
Finančný analytik
$116K

Produktový dizajnér
$108K
Produktový manažér
Median $227K
Projektový manažér
$129K
Predaj
$84.6K
Softvérový inžinier
Median $220K
Často kladené otázky

Ipa ti o nsan owo giga julọ ti a sọ ni TripActions ni Produktový manažér pẹlu apapọ isanwo ọdun ti $227,000. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni TripActions ni $111,712.

Ďalšie zdroje