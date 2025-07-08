Adresár spoločností
TRIGO
TRIGO Platy

Mediánový plat TRIGO je $128,090 pre Softvérový inžinier . Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov TRIGO. Posledná aktualizácia: 12/1/2025

Softvérový inžinier
$128K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v TRIGO predstavuje Softvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $128,090. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v TRIGO je $128,090.

Ďalšie zdroje

