Treasury Prime
Treasury Prime Platy

Platy Treasury Prime sa pohybujú od $149,243 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový manažér na spodnej hranici až po $223,151 pre Úspech zákazníka na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Treasury Prime. Posledná aktualizácia: 10/27/2025

Softvérový inžinier
Median $170K

Backend softvérový inžinier

Úspech zákazníka
$223K
Produktový manažér
$149K

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Treasury Prime predstavuje Úspech zákazníka at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $223,151. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Treasury Prime je $170,000.

