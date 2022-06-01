Adresár spoločností
TravelPerk
TravelPerk Platy

Platy TravelPerk sa pohybujú od $51,178 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Predaj na spodnej hranici až po $152,176 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov TravelPerk. Posledná aktualizácia: 10/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Softvérový inžinier
Median $82.4K

Full-Stack softvérový inžinier

Produktový manažér
Median $152K
Operácie zákazníckeho servisu
$113K

Ľudské zdroje
$86.6K
Predaj
$51.2K
Manažér softvérového inžinierstva
$97.2K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti TravelPerk podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v TravelPerk predstavuje Produktový manažér s ročnou celkovou odmenou $152,176. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v TravelPerk je $91,918.

