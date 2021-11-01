Adresár spoločností
Travelers Platy

Platy Travelers sa pohybujú od $51,299 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Finančný analytik na spodnej hranici až po $281,585 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Travelers. Posledná aktualizácia: 10/27/2025

Softvérový inžinier
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $159K
Senior Software Engineer $176K
Lead Software Engineer $271K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Dátový inžinier

Produkčný softvérový inžinier

Dátový vedec
Median $135K
Aktuár
Median $143K

Produktový manažér
Median $163K
Projektový manažér
Median $155K
Underwriter
Median $121K
Predaj
Median $132K
Produktový dizajnér
Median $96K
Účtovník
$86.6K
Obchodný analytik
$86.9K
Zákaznícky servis
$84K
Operácie zákazníckeho servisu
$64.3K
Dátový analytik
$95.5K
Manažér dátovej vedy
$179K
Finančný analytik
$51.3K
Geologický inžinier
$79.6K
Grafický dizajnér
$84.6K
Cybersecurity Analyst
$209K
Manažér softvérového inžinierstva
$282K
Architekt riešení
$261K

Data Architect

Manažér technických programov
$129K
Rizikový kapitalista
$98.5K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Travelers predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $281,585. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Travelers je $129,350.

Ďalšie zdroje