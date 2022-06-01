Adresár spoločností
Trapeze Group
Trapeze Group Platy

Platy Trapeze Group sa pohybujú od $50,176 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Zákaznícky servis na spodnej hranici až po $98,505 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Trapeze Group. Posledná aktualizácia: 10/27/2025

Účtovník
$82.4K
Zákaznícky servis
$50.2K
Dátový vedec
$71.6K

Softvérový inžinier
$98.5K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Trapeze Group predstavuje Softvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $98,505. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Trapeze Group je $76,998.

