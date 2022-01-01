Adresár spoločností
TransUnion
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

TransUnion Platy

Platy TransUnion sa pohybujú od $10,548 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Finančný analytik na spodnej hranici až po $300,000 pre Predaj na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov TransUnion. Posledná aktualizácia: 10/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Dátový vedec
L2 $130K
L3 $130K
L4 $153K
Softvérový inžinier
L2 $14.8K
L3 $22.6K

Backend softvérový inžinier

Produktový manažér
L2 $113K
L4 $179K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Manažér dátovej vedy
Median $184K
Obchodný analytik
Median $99.5K
Predaj
Median $300K
Manažér obchodných operácií
$123K
Obchodný rozvoj
$140K
Dátový analytik
$116K
Finančný analytik
$10.5K
Information Technologist (IT)
$62.7K
Právne
$114K
Manažérsky konzultant
$101K
Marketing
$231K
Marketingové operácie
$88.7K
Produktový dizajnér
$97.5K
Manažér programov
$140K
Projektový manažér
Median $149K
Manažér softvérového inžinierstva
$110K
Manažér technických programov
$184K
Rizikový kapitalista
$169K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v TransUnion predstavuje Predaj s ročnou celkovou odmenou $300,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v TransUnion je $122,610.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre TransUnion

Súvisiace spoločnosti

  • NI
  • Alarm.com
  • Pegasystems
  • Aspen Technology
  • AbbVie
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje