Trafigura
Trafigura Platy

Platy Trafigura sa pohybujú od $27,624 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Ľudské zdroje na spodnej hranici až po $437,175 pre Dátový vedec na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Trafigura. Posledná aktualizácia: 10/27/2025

Obchodný analytik
$76.2K
Dátový vedec
$437K
Ľudské zdroje
$27.6K

Softvérový inžinier
$161K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Trafigura predstavuje Dátový vedec at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $437,175. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Trafigura je $118,524.

