Toyota USA Platy

Platový rozsah Toyota USA sa pohybuje od $76,500 v celkovej kompenzácii ročne pre Technický manažér programu na spodnom konci do $194,000 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Toyota USA. Naposledy aktualizované: 8/20/2025

$160K

Softvérový inžinier
14 $104K
15 $134K
16 $154K

Full-stack softvérový inžinier

Dátový inžinier

Dátový vedec
15 $161K
16 $133K
Strojný inžinier
Median $96K

Obchodný analytik
Median $100K
Projektový manažér
Median $115K
Produktový manažér
Median $137K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $194K
Chemický inžinier
$102K
Zákaznícky servis
$79.6K
Dátový analytik
$131K
Finančný analytik
$147K
Ľudské zdroje
$151K
Produktový dizajnér
Median $120K
Manažér programu
$106K
Personálny nábor
$95.5K
Predaj
$79K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$80.4K
Architekt riešení
$166K
Technický manažér programu
$76.5K
UX výskumník
$106K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Toyota USA je Manažér softvérového inžinierstva s ročnou celkovou kompenzáciou $194,000. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Toyota USA je $115,000.

