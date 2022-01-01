TOTVS Platy

Adresár Spoločností
Platový rozsah TOTVS sa pohybuje od $10,894 v celkovej kompenzácii ročne pre Produktový manažér na spodnom konci do $33,590 pre Predaj na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov TOTVS. Naposledy aktualizované: 8/20/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $18.7K
Produktový dizajnér
$12.4K
Produktový manažér
$10.9K

Predaj
$33.6K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v TOTVS je Predaj at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $33,590. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v TOTVS je $15,557.

