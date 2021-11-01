Adresár Spoločností
Toshiba
Toshiba Platy

Platový rozsah Toshiba sa pohybuje od $30,845 v celkovej kompenzácii ročne pre Technický manažér programu na spodnom konci do $208,035 pre Predaj na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Toshiba. Naposledy aktualizované: 8/20/2025

$160K

Dátový vedec
Median $119K
Rozvoj obchodu
$152K
Hardvérový inžinier
$43.5K

Strojný inžinier
$115K
Manažér programu
$136K
Projektový manažér
$118K
Predaj
$208K
Softvérový inžinier
$38K
Manažér softvérového inžinierstva
$189K
Technický manažér programu
$30.8K
FAQ

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại Toshiba là Predaj at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $208,035. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại Toshiba là $118,139.

Ďalšie zdroje