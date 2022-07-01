Adresár Spoločností
Torc Robotics
Torc Robotics Platy

Platový rozsah Torc Robotics sa pohybuje od $18,814 v celkovej kompenzácii ročne pre Hardvérový inžinier na spodnom konci do $248,352 pre MEP inžinier na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Torc Robotics. Naposledy aktualizované: 8/25/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $152K

Inžinier strojového učenia

Produkčný softvérový inžinier

Obchodný analytik
$185K
Zákaznícky servis
$51.6K

Dátový analytik
$174K
Hardvérový inžinier
$18.8K
Strojný inžinier
$186K
MEP inžinier
$248K
Produktový manažér
$237K
Manažér softvérového inžinierstva
$137K
Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Torc Robotics podliehajú Granty akcií/equity 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (2.08% mesačne)

FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Torc Robotics je MEP inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $248,352. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Torc Robotics je $174,049.

