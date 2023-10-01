Adresár spoločností
Tiket.com
Tiket.com Platy

Platy Tiket.com sa pohybujú od $10,432 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $26,130 pre Dátový vedec na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Tiket.com. Posledná aktualizácia: 10/15/2025

Softvérový inžinier
Median $14.4K

Backend softvérový inžinier

Produktový manažér
Median $24.1K
Obchodný analytik
$10.9K

Dátový analytik
$14.1K
Dátový vedec
$26.1K
Produktový dizajnér
$10.4K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Tiket.com predstavuje Dátový vedec at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $26,130. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Tiket.com je $14,215.

