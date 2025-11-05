Adresár spoločností
Tide
Tide Recruiter Platy

Priemerné Recruiter celkové odmeňovanie in Romania v Tide sa pohybuje od RON 151K do RON 211K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Tide. Posledná aktualizácia: 11/5/2025

Priemerná celková odmena

RON 163K - RON 190K
Romania
Bežný rozsah
Možný rozsah
RON 151KRON 163KRON 190KRON 211K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Tide podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Recruiter v Tide in Romania predstavuje ročnú celkovú odmenu RON 211,271. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Tide pre pozíciu Recruiter in Romania je RON 150,908.

