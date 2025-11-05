Adresár spoločností
Tide
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Produktový dizajnér

  • Všetky platy Produktový dizajnér

Tide Produktový dizajnér Platy

Priemerné Produktový dizajnér celkové odmeňovanie in United Kingdom v Tide sa pohybuje od £38.6K do £54.9K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Tide. Posledná aktualizácia: 11/5/2025

Priemerná celková odmena

£43.8K - £49.8K
United Kingdom
Bežný rozsah
Možný rozsah
£38.6K£43.8K£49.8K£54.9K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 3 ďalších Produktový dizajnér príspevkovs v spoločnosti Tide na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat

Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Tide podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Produktový dizajnér ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový dizajnér v Tide in United Kingdom predstavuje ročnú celkovú odmenu £54,933. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Tide pre pozíciu Produktový dizajnér in United Kingdom je £38,639.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Tide

Súvisiace spoločnosti

  • Facebook
  • LinkedIn
  • SoFi
  • Netflix
  • Square
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje