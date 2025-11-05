Adresár spoločností
Tide
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Marketingové operácie

  • Všetky platy Marketingové operácie

Tide Marketingové operácie Platy

Priemerné Marketingové operácie celkové odmeňovanie in India v Tide sa pohybuje od ₹498K do ₹693K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Tide. Posledná aktualizácia: 11/5/2025

Priemerná celková odmena

₹533K - ₹628K
India
Bežný rozsah
Možný rozsah
₹498K₹533K₹628K₹693K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Tide podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Marketingové operácie v Tide in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹692,950. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Tide pre pozíciu Marketingové operácie in India je ₹497,502.

