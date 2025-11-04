Adresár spoločností
TIAA
  • Platy
  • Produktový manažér

  • Všetky platy Produktový manažér

TIAA Produktový manažér Platy

Mediánový Produktový manažér kompenzačný balík in India v TIAA dosahuje ₹2.77M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky TIAA. Posledná aktualizácia: 11/4/2025

Mediánový balík
company icon
TIAA
Senior Associate
Pune, MH, India
Celkom za rok
₹2.77M
Úroveň
Senior Associate
Základný plat
₹2.77M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
9 Roky
Aké sú kariérne úrovne v TIAA?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový manažér v TIAA in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹5,580,492. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v TIAA pre pozíciu Produktový manažér in India je ₹2,769,101.

