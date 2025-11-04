Adresár spoločností
ThyssenKrupp
ThyssenKrupp Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Germany v ThyssenKrupp dosahuje €91K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky ThyssenKrupp. Posledná aktualizácia: 11/4/2025

Mediánový balík
company icon
ThyssenKrupp
Software Engineer
Essen, NW, Germany
Celkom za rok
€91K
Úroveň
L2
Základný plat
€91K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
12 Roky
Aké sú kariérne úrovne v ThyssenKrupp?
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v ThyssenKrupp in Germany predstavuje ročnú celkovú odmenu €131,526. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v ThyssenKrupp pre pozíciu Softvérový inžinier in Germany je €90,985.

Ďalšie zdroje