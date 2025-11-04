Adresár spoločností
ThyssenKrupp
  • Platy
  • Dátový vedec

  • Všetky platy Dátový vedec

ThyssenKrupp Dátový vedec Platy

Mediánový Dátový vedec kompenzačný balík in Germany v ThyssenKrupp dosahuje €79.3K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky ThyssenKrupp. Posledná aktualizácia: 11/4/2025

Mediánový balík
company icon
ThyssenKrupp
Data Scientist
hidden
Celkom za rok
€79.3K
Úroveň
-
Základný plat
€73.4K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€5.9K
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
2 Roky
Aké sú kariérne úrovne v ThyssenKrupp?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v ThyssenKrupp in Germany predstavuje ročnú celkovú odmenu €93,301. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v ThyssenKrupp pre pozíciu Dátový vedec in Germany je €73,441.

Ďalšie zdroje