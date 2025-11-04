Adresár spoločností
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

Thryv Softvérový inžinier Platy

Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Thryv dosahuje $86.5K za year pre Software Engineer I. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $90K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Thryv. Posledná aktualizácia: 11/4/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Software Engineer I
(Začiatočnícka úroveň)
$86.5K
$83K
$0
$3.5K
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Aké sú kariérne úrovne v Thryv?

Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Webový vývojár

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Thryv in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $185,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Thryv pre pozíciu Softvérový inžinier in United States je $86,000.

Ďalšie zdroje