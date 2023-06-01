Adresár spoločností
ThriveDX
ThriveDX Platy

Platy ThriveDX sa pohybujú od $49,750 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Information Technologist (IT) na spodnej hranici až po $150,596 pre Predajný inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov ThriveDX. Posledná aktualizácia: 10/15/2025

Information Technologist (IT)
$49.8K
Produktový manažér
$89.9K
Predajný inžinier
$151K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Softvérový inžinier
$119K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v ThriveDX predstavuje Predajný inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $150,596. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v ThriveDX je $104,629.

