Adresár spoločností
thredUP
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

thredUP Platy

Platy thredUP sa pohybujú od $91,728 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový manažér na spodnej hranici až po $226,000 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov thredUP. Posledná aktualizácia: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Business analytik
$134K
Zákaznícky servis
$101K
Marketing
Median $115K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Produktový manažér
$91.7K
Softvérový inžinier
Median $226K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v thredUP predstavuje Softvérový inžinier s ročnou celkovou odmenou $226,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v thredUP je $115,000.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre thredUP

Súvisiace spoločnosti

  • Under Armour
  • URBN
  • Poshmark
  • The RealReal
  • Columbia Sportswear
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje