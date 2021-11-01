Adresár spoločností
Thrasio
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Thrasio Platy

Platy Thrasio sa pohybujú od $51,640 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový analytik na spodnej hranici až po $201,000 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Thrasio. Posledná aktualizácia: 10/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softvérový inžinier
Median $60K
Dátový vedec
Median $180K
Produktový manažér
Median $150K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Obchodné operácie
$114K
Obchodný analytik
$124K
Obchodný rozvoj
$130K
Dátový analytik
$51.6K
Investičný bankár
$141K
Marketing
$194K
Projektový manažér
$122K
Manažér softvérového inžinierstva
$201K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Thrasio predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $201,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Thrasio je $130,345.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Thrasio

Súvisiace spoločnosti

  • Jefferies
  • JUUL Labs
  • Sephora
  • Susquehanna International Group
  • Netlify
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje