ThousandEyes Platy

Platy ThousandEyes sa pohybujú od $38,997 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Úspech zákazníka na spodnej hranici až po $673,891 pre Predaj na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov ThousandEyes. Posledná aktualizácia: 11/16/2025
33%
ROK 1
33%
ROK 2
34%
ROK 3
V spoločnosti ThousandEyes podliehajú Akciové/kapitálové granty 3-ročnému harmonogramu vestingu:
33% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.00% ročne)
33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (11.00% za obdobie)
34% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (11.33% za obdobie)
