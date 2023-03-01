Adresár spoločností
ThousandEyes
ThousandEyes Platy

Platy ThousandEyes sa pohybujú od $38,997 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Úspech zákazníka na spodnej hranici až po $673,891 pre Predaj na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov ThousandEyes. Posledná aktualizácia: 11/16/2025

Softvérový inžinier
Median $237K
Úspech zákazníka
$39K
Produktový dizajnér
$279K

Produktový manažér
$412K
Predaj
$674K
Harmonogram Vestingu

33%

ROK 1

33%

ROK 2

34%

ROK 3

V spoločnosti ThousandEyes podliehajú Akciové/kapitálové granty 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.00% ročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (11.00% za obdobie)

  • 34% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (11.33% za obdobie)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v ThousandEyes predstavuje Predaj at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $673,891. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v ThousandEyes je $279,098.

Ďalšie zdroje