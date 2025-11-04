Softvérový inžinier odmeňovanie in India v ThoughtWorks sa pohybuje od ₹1.39M za year pre Consultant do ₹5.23M za year pre Lead Consultant. Mediánový yearný kompenzačný balík in India dosahuje ₹2.19M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky ThoughtWorks. Posledná aktualizácia: 11/4/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Consultant
₹1.39M
₹1.33M
₹10K
₹53.2K
Senior Consultant
₹2.23M
₹2.22M
₹0
₹14.6K
Lead Consultant
₹5.23M
₹5.15M
₹78.5K
₹0
Principal Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
