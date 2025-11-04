Adresár spoločností
ThoughtWorks
  • Platy
  • Produktový manažér

  • Všetky platy Produktový manažér

ThoughtWorks Produktový manažér Platy

Produktový manažér odmeňovanie in India v ThoughtWorks sa pohybuje od ₹2.78M za year pre Senior Product Manager do ₹7.17M za year pre Principal Product Manager. Mediánový yearný kompenzačný balík in India dosahuje ₹3.46M.

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Product Manager
₹2.78M
₹2.78M
₹0
₹0
Lead Product Manager
₹5.2M
₹5.2M
₹0
₹0
Principal Product Manager
₹7.17M
₹6.72M
₹452K
₹0
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Aké sú kariérne úrovne v ThoughtWorks?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový manažér v ThoughtWorks in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹7,372,480. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v ThoughtWorks pre pozíciu Produktový manažér in India je ₹3,456,922.

