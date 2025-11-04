Produktový manažér odmeňovanie in India v ThoughtWorks sa pohybuje od ₹2.78M za year pre Senior Product Manager do ₹7.17M za year pre Principal Product Manager. Mediánový yearný kompenzačný balík in India dosahuje ₹3.46M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky ThoughtWorks. Posledná aktualizácia: 11/4/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Product Manager
₹2.78M
₹2.78M
₹0
₹0
Lead Product Manager
₹5.2M
₹5.2M
₹0
₹0
Principal Product Manager
₹7.17M
₹6.72M
₹452K
₹0
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
