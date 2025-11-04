Adresár spoločností
ThoughtWorks
ThoughtWorks Dátový vedec Platy

Mediánový Dátový vedec kompenzačný balík in India v ThoughtWorks dosahuje ₹2.13M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky ThoughtWorks. Posledná aktualizácia: 11/4/2025

Mediánový balík
company icon
ThoughtWorks
Data Scientist
Pune, MH, India
Celkom za rok
₹2.13M
Úroveň
L2
Základný plat
₹2.13M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
3 Roky
Aké sú kariérne úrovne v ThoughtWorks?
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v ThoughtWorks in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹10,375,544. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v ThoughtWorks pre pozíciu Dátový vedec in India je ₹3,278,047.

