Mediánový Business analytik kompenzačný balík in India v ThoughtWorks dosahuje ₹2.23M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky ThoughtWorks. Posledná aktualizácia: 11/4/2025

Mediánový balík
company icon
ThoughtWorks
Business Analyst
Bengaluru, KA, India
Celkom za rok
₹2.23M
Úroveň
Sr. Consultant
Základný plat
₹2.23M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky v spoločnosti
0 Roky
Roky skúseností
8 Roky
Aké sú kariérne úrovne v ThoughtWorks?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Business analytik v ThoughtWorks in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹5,594,085. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v ThoughtWorks pre pozíciu Business analytik in India je ₹2,151,112.

