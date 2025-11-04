Softvérový inžinier odmeňovanie in India v ThoughtSpot sa pohybuje od ₹3.42M za year pre MTS 2 do ₹11.92M za year pre Staff Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in India dosahuje ₹5.33M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky ThoughtSpot. Posledná aktualizácia: 11/4/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
MTS 2
₹3.42M
₹2.34M
₹828K
₹249K
MTS 3
₹3.42M
₹2.93M
₹422K
₹69.8K
MTS 4
₹4.91M
₹3.5M
₹1.4M
₹11.3K
Senior MTS
₹8.82M
₹6.11M
₹2.71M
₹0
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti ThoughtSpot podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)