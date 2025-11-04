Adresár spoločností
ThoughtSpot
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

ThoughtSpot Softvérový inžinier Platy

Softvérový inžinier odmeňovanie in India v ThoughtSpot sa pohybuje od ₹3.42M za year pre MTS 2 do ₹11.92M za year pre Staff Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in India dosahuje ₹5.33M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky ThoughtSpot. Posledná aktualizácia: 11/4/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
MTS 2
(Začiatočnícka úroveň)
₹3.42M
₹2.34M
₹828K
₹249K
MTS 3
₹3.42M
₹2.93M
₹422K
₹69.8K
MTS 4
₹4.91M
₹3.5M
₹1.4M
₹11.3K
Senior MTS
₹8.82M
₹6.11M
₹2.71M
₹0
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti ThoughtSpot podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v ThoughtSpot in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹11,919,702. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v ThoughtSpot pre pozíciu Softvérový inžinier in India je ₹5,147,006.

