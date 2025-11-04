Adresár spoločností
ThoughtSpot
ThoughtSpot Produktový dizajnér Platy

Priemerné Produktový dizajnér celkové odmeňovanie in India v ThoughtSpot sa pohybuje od ₹2.3M do ₹3.2M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky ThoughtSpot. Posledná aktualizácia: 11/4/2025

Priemerná celková odmena

₹2.46M - ₹2.9M
India
Bežný rozsah
Možný rozsah
₹2.3M₹2.46M₹2.9M₹3.2M
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti ThoughtSpot podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový dizajnér v ThoughtSpot in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹3,197,355. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v ThoughtSpot pre pozíciu Produktový dizajnér in India je ₹2,295,537.

