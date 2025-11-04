Adresár spoločností
ThoughtSpot
ThoughtSpot Business analytik Platy

Priemerné Business analytik celkové odmeňovanie in United States v ThoughtSpot sa pohybuje od $176K do $250K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky ThoughtSpot. Posledná aktualizácia: 11/4/2025

Priemerná celková odmena

$199K - $227K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$176K$199K$227K$250K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti ThoughtSpot podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Business analytik v ThoughtSpot in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $250,160. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v ThoughtSpot pre pozíciu Business analytik in United States je $175,960.

