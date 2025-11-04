Technický programový manažér odmeňovanie in United Kingdom v Thought Machine sa pohybuje od £77.9K za year pre IC2 do £140K za year pre IC3. Mediánový yearný kompenzačný balík in United Kingdom dosahuje £122K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Thought Machine. Posledná aktualizácia: 11/4/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
IC1
£ --
£ --
£ --
£ --
IC2
£77.9K
£67.8K
£0
£10.1K
IC3
£140K
£123K
£12.3K
£5K
IC4
£ --
£ --
£ --
£ --
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Thought Machine podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)