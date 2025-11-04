Adresár spoločností
Thought Machine
Thought Machine Technický programový manažér Platy

Technický programový manažér odmeňovanie in United Kingdom v Thought Machine sa pohybuje od £77.9K za year pre IC2 do £140K za year pre IC3. Mediánový yearný kompenzačný balík in United Kingdom dosahuje £122K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Thought Machine. Posledná aktualizácia: 11/4/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
IC1
Technical Program Manager
IC2
£77.9K
£67.8K
£0
£10.1K
IC3
Senior Technical Program Manager
£140K
£123K
£12.3K
£5K
IC4
Principal Technical Program Manager
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.7K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Najnovšie odoslané platy
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Thought Machine podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Technický programový manažér v Thought Machine in United Kingdom predstavuje ročnú celkovú odmenu £167,612. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Thought Machine pre pozíciu Technický programový manažér in United Kingdom je £112,275.

Ďalšie zdroje