Mediánový Manažér softvérového inžinierstva kompenzačný balík in United Kingdom v Thought Machine dosahuje £181K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Thought Machine. Posledná aktualizácia: 11/4/2025

Mediánový balík
company icon
Thought Machine
Software Engineering Manager
London, EN, United Kingdom
Celkom za rok
£181K
Úroveň
M3
Základný plat
£143K
Stock (/yr)
£28.9K
Bonus
£9.6K
Roky v spoločnosti
5 Roky
Roky skúseností
10 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Thought Machine?
Najnovšie odoslané platy
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Thought Machine podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v Thought Machine in United Kingdom predstavuje ročnú celkovú odmenu £192,448. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Thought Machine pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in United Kingdom je £142,544.

