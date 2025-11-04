Adresár spoločností
Thought Machine
Priemerné Úspech zákazníka celkové odmeňovanie in United Kingdom v Thought Machine sa pohybuje od £112K do £159K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Thought Machine. Posledná aktualizácia: 11/4/2025

Priemerná celková odmena

£127K - £151K
United Kingdom
Bežný rozsah
Možný rozsah
£112K£127K£151K£159K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Thought Machine podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Úspech zákazníka v Thought Machine in United Kingdom predstavuje ročnú celkovú odmenu £158,851. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Thought Machine pre pozíciu Úspech zákazníka in United Kingdom je £111,886.

