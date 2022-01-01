Adresár spoločností
Thought Machine
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Thought Machine Platy

Platy Thought Machine sa pohybujú od $77,555 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $237,936 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Thought Machine. Posledná aktualizácia: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softvérový inžinier
IC1 $77.6K
IC2 $131K
IC3 $177K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Manažér softvérového inžinierstva
Median $238K
Technický programový manažér
Median $161K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Produktový manažér
Median $110K
Úspech zákazníka
$182K
Recruiter
$88K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Thought Machine podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Máte otázku? Spýtajte sa komunity.

Navštívte komunitu Levels.fyi, aby ste sa zapojili do diskusií so zamestnancami z rôznych spoločností, získali kariérne tipy a ďalšie.

Navštíviť teraz!

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Thought Machine predstavuje Manažér softvérového inžinierstva s ročnou celkovou odmenou $237,936. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Thought Machine je $145,990.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Thought Machine

Súvisiace spoločnosti

  • Codat
  • Starling Bank
  • Streetbees
  • QuantumBlack
  • Soldo
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje