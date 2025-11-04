Adresár spoločností
Thought Logic Consulting
Mediánový Manažérsky konzultant kompenzačný balík in United States v Thought Logic Consulting dosahuje $165K za year.

Mediánový balík
company icon
Thought Logic Consulting
Principal Consultant
Atlanta, GA
Celkom za rok
$165K
Úroveň
-
Základný plat
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
6 Roky
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažérsky konzultant v Thought Logic Consulting in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $210,800. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Thought Logic Consulting pre pozíciu Manažérsky konzultant in United States je $161,500.

