Thorogood
Thorogood Platy

Platy Thorogood sa pohybujú od $13,801 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový analytik na spodnej hranici až po $51,646 pre Dátový vedec na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Thorogood. Posledná aktualizácia: 9/20/2025

$160K

Dátový analytik
Median $13.8K
Softvérový inžinier
Median $38.3K
Dátový vedec
$51.6K

Manažér technických programov
$38.4K
Často kladené otázky

The highest paying role reported at Thorogood is Dátový vedec at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $51,646. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Thorogood is $38,371.

