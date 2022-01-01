Adresár spoločností
Thomson Reuters Platy

Platy Thomson Reuters sa pohybujú od $6,509 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Zákaznícky servis na spodnej hranici až po $385,000 pre Predaj na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Thomson Reuters. Posledná aktualizácia: 9/20/2025

$160K

Softvérový inžinier
TR7 $7.3K
TR6 $26.6K
TR5 $24.5K
TR4 $29.3K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Produktový manažér
Product Manager $102K
Director $169K
Produktový dizajnér
Median $90.3K

UX dizajnér

Dátový vedec
Median $87.1K
Predaj
Median $385K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $233K
UX výskumník
Median $63.7K
Ľudské zdroje
Median $372K
Obchodné operácie
$159K
Obchodný analytik
$24.6K
Obchodný rozvoj
$122K
Šéf štábu
$164K
Zákaznícky servis
$6.5K
Dátový analytik
$17.4K
Manažér dátovej vedy
$127K
Finančný analytik
$7.5K
Informačný technológ (IT)
$16.8K
Právne
$118K
Manažérsky konzultant
$96.7K
Marketing
$76.4K
Projektový manažér
$124K
Predajný inžinier
$112K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$122K
Architekt riešení
$122K
Technický pisateľ
$17.5K
Často kladené otázky

Najbolje plaćena pozicija u Thomson Reuters je Predaj sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $385,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Thomson Reuters je $96,714.

