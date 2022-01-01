Adresár spoločností
Thinkific
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Thinkific Platy

Platy Thinkific sa pohybujú od $66,637 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Recruiter na spodnej hranici až po $150,565 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Thinkific. Posledná aktualizácia: 11/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Produktový manažér
Median $103K
Softvérový inžinier
Median $108K

Full-Stack softvérový inžinier

Business analytik
$108K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Zákaznícky servis
$75.4K
Marketingové operácie
$73K
Produktový dizajnér
$139K
Recruiter
$66.6K
Manažér softvérového inžinierstva
$151K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Thinkific podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Máte otázku? Spýtajte sa komunity.

Navštívte komunitu Levels.fyi, aby ste sa zapojili do diskusií so zamestnancami z rôznych spoločností, získali kariérne tipy a ďalšie.

Navštíviť teraz!

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Thinkific predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $150,565. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Thinkific je $105,321.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Thinkific

Súvisiace spoločnosti

  • Top Hat
  • Juniper Square
  • Checkfront
  • Toptal
  • Modis
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje