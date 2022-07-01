Adresár spoločností
Think Company
Think Company Platy

Platy Think Company sa pohybujú od $89,445 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $127,400 pre Manažér produktového dizajnu na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Think Company. Posledná aktualizácia: 11/21/2025

Produktový dizajnér
$89.4K
Manažér produktového dizajnu
$127K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Think Company predstavuje Manažér produktového dizajnu at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $127,400. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Think Company je $108,423.

Ďalšie zdroje

