The Trade Desk
Softvérový inžinier Úroveň

Staff Software Engineer

Úrovne v The Trade Desk

  1. Software Engineer I
  2. Software Engineer II
  3. Senior Software Engineer
Priemerná Ročne Celková kompenzácia
£329,922
Základný plat
£141,284
Akciová prémia ()
£108,137
Bonus
£0
Block logo
+£43.8K
Robinhood logo
+£67.3K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.6K
Najnovšie platové údaje
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
