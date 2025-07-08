Adresár spoločností
The Stepstone Group
The Stepstone Group Platy

Platy The Stepstone Group sa pohybujú od $52,462 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Predaj na spodnej hranici až po $184,677 pre Manažér dátovej vedy na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov The Stepstone Group. Posledná aktualizácia: 9/2/2025

$160K

Manažér dátovej vedy
$185K
Dátový vedec
$94.4K
Informačný technológ (IT)
$107K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Produktový manažér
$101K
Predaj
$52.5K
Softvérový inžinier
$109K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v The Stepstone Group predstavuje Manažér dátovej vedy at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $184,677. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v The Stepstone Group je $103,850.

